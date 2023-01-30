Москва, 30 января, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Российские спецслужбы анализируют информацию об атаках на Иран с использованием беспилотников, заявил 30 января журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Виталий Аньков/РИА Новости Беспилотный летательный аппарат

В любом случае подобные действия в отношении суверенного государства можно только осудить, отметил Песков.

Ранее сообщалось об атаках на склад с боеприпасами и некоторые другие военные объекты Ирана, совершенных в ночь на 29 января. По версиям некоторых источников, за этими нападениями могут стоять США и Израиль.