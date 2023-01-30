Москва, 30 января, 2023, 13:25 — ИА Регнум. У президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана сложились особенные отношения, основанные на взаимном доверии и уважении, заявил журналистам 30 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сергей Гунеев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Путин и Эрдоган неизменно стремятся выполнять те обязательства, которые берут на себя, отметил Песков.

Он отказался комментировать обвинения Эрдогана в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, которого турецкий лидер ранее обвинил в нечестности, указав, что это вопрос двусторонних отношений Турции и Франции.

Сейчас в отношениях России с Францией похвастаться нечем, причем «не по нашей вине», но при необходимости диалог с Эммануэлем Макроном тоже может быть продолжен, добавил Песков.

Как сообщалось ранее, Эрдоган, комментируя ситуацию в Африке (и других регионах мира), заявил, что Франция теряет престиж в международном сообществе, а у президента этой страны Эммануэля Макрона нет квалификации, необходимой главе государства.