Москва, 30 января, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Центральным событием в российско-китайских отношениях в 2023 году станет визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, заявили в Министерстве иностранных дел России на пресс-конференции по итогам деятельности в 2022 году.

Михаил Климентьев/РИА Новости Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин

«Как известно, президент России Владимир Путин пригласил китайского лидера Си Цзиньпина посетить Российскую Федерацию с государственным визитом весной. Исходим из понимания, что это станет центральным событием в двусторонних отношениях в 2023 году», — уточнили в ведомстве.

В российском МИД считают, что в этом году совместные усилия Москвы и Пекина позволят укрепить и продвинуть межгосударственные связи.

Напомним, 17 января посол России в Китае Игорь Моргулов и заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй в ходе беседы высоко оценили результаты развития двусторонних отношений в 2022 году. Стороны констатировали, что в условиях сложной геополитической обстановки дальнейшее укрепление межгосударственных связей становится ещё более актуальным.

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