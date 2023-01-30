Москва, 30 января, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сознательно лжёт либо заблуждается, когда утверждает, что российский президент Владимир Путин якобы угрожал ему ракетным ударом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 30 января журналистам.

Chatham House Борис Джонсон

Представитель Кремля подчеркнул, что «никаких угроз ракетами не было». Путин, беседуя в феврале 2022 года с Джонсоном по телефону, говорил о последствиях возможного вступления Украины в НАТО.

«Путин отмечал, что в случае вступления Украины в НАТО потенциальное размещение натовских ракет будет означать, что любая ракета долетит до Москвы за 15 минут. И если этот пассаж был воспринят таким образом, это очень неловкая ситуация», — сказал Песков.

По его словам, британский политик сознательно или несознательно солгал. Он мог не понять, что имел в виду Путин. Но тогда становится неловко за собеседников президента России.

Как сообщало ИА REGNUM, Джонсон ранее раскрыл детали своего «экстраординарного» разговора с Путиным, который состоялся до начала российской спецоперации на Украине. Путин якобы пригрозил выпустить по Великобритании ракету и заявил, что «это займёт всего минуту».

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