Мадрид, 30 января, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Ограничения на российские нефтепродукты, которые вступят в силу 5 февраля, приведут к росту стоимости дизельного топлива в Европе. Об этом 30 января сообщает испанская газета La Vanguardia.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Нефть

По версии журналистов, эмбарго на нефтепродукты можно сравнить с отказом от 14 тыс. олимпийских бассейнов, ежегодно заполняемых дизельным топливом.

Издание отмечает, что почти 45% легковых автомобилей, свыше 90% фургонов и почти 100% грузовиков в Европе работают на данном виде топлива. До вступления в силу запрета страны Европейского союза начали скупать дизель, в том числе из России, для увеличения своих запасов.

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Известно, что в декабре прошлого года импорт дизельного топлива в ЕС вырос до 8,2 млн тонн.

По мнению сотрудников газеты, ограничение цен на российские нефтепродукты может привести к увеличению стоимости дизеля. По подсчётам экспертов, ЕС потребуется около 600 тысяч баррелей в сутки, чтобы заменить поставки из России.

Как сообщало ИА REGNUM, крупные нефтеперерабатывающие компании обеспокоены отказами ОАО РЖД принимать нефтепродукты к перевозке на восточном направлении.

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