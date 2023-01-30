Донецк, 30 января, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Российские войска закрепились в восточной части города Угледара в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 30 января сообщил врио главы республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

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«Сейчас можно говорить, что закрепились подразделения в восточной части Угледара», — сказал Пушилин.

По его словам, на угледарском направлении продолжается продвижение российских подразделений, ведётся работа в окрестностях города.

Он добавил, что пока рано делать прогнозы о взятии Угледара, поскольку противник не получил приказа на отступление из города и мог укрепиться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пушилин заявил, что ВСУ закрепились в Угледаре и не намерены отступать.