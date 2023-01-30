Москва, 30 января, 2023, 11:46 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации расширило программу льготной ипотеки для сотрудников IT-компаний. Об этом 30 января заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.

Максим Богодвид/РИА Новости IT-специалист проверяет работоспособность робота

По его словам, было подписано постановление правительства России, согласно которому жилищные кредиты по данной программе будут доступны работникам всех аккредитованных предприятий в возрасте от 18 до 50 лет.

Мишустин добавил, что при этом смягчаются и требования по зарплате, так, станет учитываться не только доход с основного места работы, но и по совместительству.

Премьер-министр России добавил, что нужно оказывать IT-специалистам всевозможную поддержку, а также указал на важность сохранения кадрового потенциала этой индустрии в России.

Как передавало ИА REGNUM, для того чтобы вернуть в Россию уехавших из страны IT-специалистов, Минцифры совместно с профильными ассоциациями готовит новый пакет различных мер.

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