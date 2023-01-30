Москва, 30 января, 2023, 11:18 — ИА Регнум. Программа субсидирования перелётов по социально значимым маршрутам Дальневосточного федерального округа (ДФО) продлевается на три года, сообщил 30 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Александр Астафьев/РИА Новости Председатель правительства РФ Михаил Мишустин

В ходе совещания с вице-премьерами Мишустин рассказал, что правительство РФ «ещё на три года продлевает программу субсидирования перелётов по социально значимым маршрутам Дальнего Востока».

Глава правительства отметил востребованность программы. Так, в 2022 году ей воспользовались более 350 тыс. человек. При этом число маршрутов почти удвоилось.

Мишустин заявил, что стоимость билета имеет для людей особое значение, и следует обеспечить транспортную и финансовую доступность перелётов.

Как сообщало ИА, жители новых регионов России будут получать выплаты, компенсации и пенсии так же, как все остальные жители РФ. Законопроект для включения этих субъектов в систему соцстраха направлен на рассмотрение. Об этом сообщил 26 января в ходе заседания правительства премьер-министр Михаил Мишустин.