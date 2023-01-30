Тбилиси, 30 января, 2023, 10:39 — ИА Регнум. Леван Хабеишвили стал новым председателем крупнейшей оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение». Об этом в ходе брифинга заявил глава политсовета партии Коба Накопия.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

По его словам, по результатам выборов, прошедших 28 и 29 января среди 41 тыс. человек, Хабеишвили набрал 52,58%, или 21 636 голосов. Его оппонент Ника Мелия набрал 40% голосов. Георгий Мумладзе и Нона Мамулашвили получили менее 4%.

Известно, что для победы в первом туре кандидатам необходимо было набрать 50% плюс 1 голос избирателей.

Внутрипартийные выборы проходили в цифровом формате с использованием технологий блокчейн. В них принимали участие сторонники партии, зарегистрировавшиеся на специальном портале. Голосование завершилось 30 января в 10:00 по местному времени (09:00 мск).

Как сообщало ИА REGNUM, на горнолыжном курорте Гудаури (край Мцхета-Мтианети, Грузия), расположенном возле границы с Россией, на акцию протеста вышли парапланеристы, требуя отменить запрет на полёты на парапланах.

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