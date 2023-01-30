Москва, 30 января, 2023, 09:57 — ИА Регнум. Законопроект о пенсионном обеспечении, социальном страховании и обслуживании на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей правительство России внесет в Госдуму в ближайшее время. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 января, об этом сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Это значит, что с этого года маткапитал, российские пенсии станут получать и граждане, проживающие на этих территориях. Мы его, безусловно, поддержим», — сказал Исаев.

Ожидается также, что правительство даст новым регионам РФ десять лет для перехода на российский пенсионный возраст.

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Вместе с тем законопроект о пенсионном обеспечении жителей этих новых территорий правительство уже внесло в Госдуму 27 января. Согласно документу, с 1 марта 2023 года пенсии жителям указанных регионов будут устанавливаться и выплачиваться в соответствии с российским законодательством. Гражданам, которым по состоянию на указанную дату пенсии, ежемесячные пенсионные выплаты установлены и выплачиваются в соответствии с законодательством, действовавшим на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, при возникновении права на пенсию в соответствии с законодательством РФ предоставляется право обратиться с заявлением о перерасчете размера пенсии или ежемесячной пенсионной выплаты.

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Ранее законопроект об интеграции системы здравоохранения, медицинского страхования и оборота лекарств ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в российскую систему правительство РФ внесло в Госдуму.