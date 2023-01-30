Вашингтон, 30 января, 2023, 09:19 — ИА Регнум. Реакция властей Украины на удары по Ирану укрепляет роль Киева в качестве сторонника развязывания третьей мировой войны, написал американский журналист Макс Блюменталь в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористичекий режим

Он напомнил, что официальные лица Украины и сторонники националистического режима «бурно празднуют атаки израильских беспилотников на иранские военные объекты».

«Мем самым они укрепляют роль самого лояльного электората провокаторов третьей мировой войны», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 29 января беспилотники нанесли удар по заводу, производящему боеприпасы, в иранском городе Исхафане.

Кроме того, в ночь на 30 января в израильских СМИ сообщили, что был нанесен удар по конвою из 25 иранских грузовиков на границе Ирака и Сирии.

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