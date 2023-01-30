Пхеньян, 30 января, 2023, 09:41 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, находящийся с визитом в Южной Корее, вновь обвинил Пхеньян в поставках оружия России, сообщает 29 января информационное агентство «Рёнхап».

Arno Mikkor (EU2017EE) Йенс Столтенберг

Во время встречи с министром иностранных дел Южной Кореи Пак Джином Столтенберг назвал проводимые КНДР ракетные испытания и ядерные исследования «безрассудными». Генсек НАТО заявил, что события на Украине коснулись и Корейского полуострова, так как Северная Корея в больших количествах передаёт России оружие и боеприпасы.

Поэтому, считает Столтенберг, усиливается необходимость того, чтобы «остальной мир» оставался взаимосвязанным в своих усилиях по «обеспечению безопасности».

«Я думаю, что в более непредсказуемом и неопределённом мире ещё более важно, чтобы страны, которые верят в свободу и демократию, в международный порядок, основанный на правилах, держались вместе», — сказал Столтенберг.

Он особо подчеркнул большое значение, которое имеет «партнёрство» между Южной Кореей и НАТО, и выразил намерение ещё более тесно развивать его.

Напомним, что КНДР категорически отвергла обвинения США в поставках оружия России и пригрозило Вашингтону «нежелательными последствиями» за распространение подобной информации.