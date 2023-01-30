Токио, 30 января, 2023, 09:40 — ИА Регнум. Автогигант Toyota Motor третий год подряд остается крупнейшим мировым продавцом автомобилей сообщает 30 января «Киодо Цусин».

(сс) Neubie Эмблема Toyota

Toyota вновь опередила немецкий концерн Volkswagen. В 2022 году компания продала около 10,48 млн автомобилей по всему миру, включая малолитражные автомобили, произведенные Daihatsu Motor, и грузовики, выпускаемые Hino Motors. Общее количество проданных автомобилей на 0,1% меньше, чем годом ранее.

Toyota заявила, что мировое производство автомобилей компании увеличилось на 5,3%, до 10,61 млн, поскольку расширение производственных мощностей в Северной Америке и Азии помогло ограничить неблагоприятное воздействие пандемии коронавируса и нехватки запчастей.

Напомним, что в Toyota в ближайшее время произойдёт смена руководства компании.