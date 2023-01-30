Вашингтон, 30 января, 2023, 08:19 — ИА Регнум. Отправка Киеву американских танков Abrams состоится не ранее конца текущего года, но сам по себе факт их отправки сделал возможным оперативную передачу Германией танков Leopard. Об этом 29 января сообщила газета Washington Post.

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Отмечается, что обещанные Украине танки Abrams М1А2 в количестве 31 единицы ещё предстоит изготовить. Их построят специально для украинской армии без брони из обеднённого урана. Поставки танков планируется начать в конце текущего года либо в начале следующего.

При этом Вашингтон изначально не соглашался на передачу танков Киеву, ссылаясь на их сложность в эксплуатации и обслуживании, но Германия заставила США изменить мнение, заявив, что в одиночку не будет оправлять свои танки Leopard и не позволит сделать такой шаг другим странам, имеющим аналогичную военную технику.

Уточняется, что устраивающее всех решение было найдено после телефонных переговоров между президентом США Джозефом Байденом и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что подполковник армии США Дэниел Дэвис назвал решение Запада отправить танки Украине «огромной информационной операцией», которая не повлияет на ход боевых действий.