Токио, 30 января, 2023, 07:21 — ИА Регнум. Токийская полиция и более 100 японских компаний провели масштабные учения по противодействию кибератакам программ-вымогателей, сообщает 30 января агентство «Киодо Цусин».

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

С помощью таких учений столичное полицейское управление стремится повысить бдительность бизнес-структур в отношении компьютерных вирусных атак. Учения основаны на сценарии, согласно которому хакеры заразили компьютерную систему компании и зашифровали данные, угрожая раскрыть их, если не будет выплачен выкуп.

В начальной части учений, которая была открыта для прессы, участники проверяли подозрительные электронные письма, изучали файлы, подброшенные в сеть компании, и подтверждали процедуры обмена информацией с полицией.

Начальник центра реагирования на кибератаки токийской полиции назвал информационные активы бизнеса основами, которые поддерживают всё японское общество.

В учениях, которые продлятся до 9 февраля, принимают участие около 550 человек из примерно 130 компаний.