Вашингтон, 30 января, 2023, 05:31 — ИА Регнум. Звезда сериалов «Сверхъестественное», «Зачарованные» и «24 часа» американская актриса Энни Вершинг скончалась в возрасте 45 лет. Об этом сообщает новостной портал Deadline.

Марина Каширская ИА REGNUM Траур

«Сегодня в душе нашей семьи зияет огромная дыра. Но Энни оставила нам инструменты, чтобы заполнить её. Она находила чудо в самых обычных моментах жизни», — сказал супруг и коллега актрисы Стивен Фулл.

Актриса скончалась от рака, онкологическое заболевание у Вершинг было обнаружено в 2020 году. У актрисы осталось трое детей в возрасте 12 лет, девяти лет и четырёх лет.

Актриса получила популярность после выхода на экраны телесериала «24 часа», где она сыграла роль специального агента ФБР в седьмом и восьмом сезонах. Любителям компьютерных игр Вершинг известна как контрабандистка Тесс из культовой компьютерной игры The Last of Us. Этот персонаж озвучила Вершинг.