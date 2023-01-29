Дамаск, 30 января, 2023, 00:36 — ИА Регнум. Неопознанные военные самолеты обстреляли конвой грузовых автомобилей, въехавших на сирийскую территорию из Ирака, 29 января передал телеканал Al Arabiya.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Происшествие произошло в районе города Аль-Букамаль на востоке Сирии. В конвое двигались 25 грузовиков. Они пересекли приграничный переход «Аль-Каим», который контролируется радикальным шиитским движением Хизбалла».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии была обстреляна ракетами военная база США.