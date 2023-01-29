Баку, 30 января, 2023, 00:17 — ИА Регнум. Азербайджанское посольство в Иране полностью приостановило свою деятельность, заявил 29 января журналистам заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

По его словам, почти все сотрудники дипломатической миссии были вывезены из Ирана. Халафов отметил, что на территории посольства остаются пять человек, которые должны осуществлять охрану.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января в посольство Азербайджана в Тегеране ворвался мужчина с оружием и двумя малолетними детьми. Он открыл огонь, из-за чего погиб начальник охраны дипмиссии. Кроме того, еще двое охранников получили ранения.

Преступник был схвачен. Он объяснил свои действия семейным конфликтом. Власти Азербайджана расценили инцидент как террористический акт. Халаф Халафов заявил, что азербайджанские власти займутся расследованием этого происшествия, задействуя международные механизмы.