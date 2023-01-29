Москва, 29 января, 2023, 23:55 — ИА Регнум. Цены на долгосрочную аренду жилья в крупнейших городах Росиии продолжают плавно снижаться, сообщает 29 января «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM Квартира. Ипотека

За январь средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в 16 городах-миллионниках, в Московской и Ленинградской областях сократилась на 0,1%, а двухкомнатных — на 0,8%, составив 21,4 тыс. руб. и 31 тыс. руб. в месяц.

Самое большое снижение средних цен на аренду однокомнатных квартир произошло в Перми — на 5,8%, до 16,1 тыс. руб. в месяц. В Челябинске цены снизились на 3,9%, до 14,8 тыс. руб, а в Воронеже — на 2,1% до 20,4 тыс. руб. в месяц. В Санкт-Петербурге однокомнатные квартиры подешевели на 0,7%, до 28,2 тыс. руб в месяц.

В Москве средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 43,5 тыс. руб. в месяц. Относительно декабря показатель не изменился, а относительно января прошлого года — сократился на 14,9%. На двухкомнатные квартиры снижение за год составило 23,3%, до 70,3 тыс. руб. в месяц.

Снижение цен объясняется увеличением объема предложения: число доступных квартир за 2022 год выросло на 70–86%.