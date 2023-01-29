В Приднестровье суд рассмотрит дело о подростке, замучившем десятки ежей
В Приднестровье подросток обвиняется в жестоком обращении с ежами
Тирасполь, 29 января, 2023, 23:26 — ИА Регнум. Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 16-летнего подростка, который обвиняется в жестоком обращении с ежами, утверждено прокурором Приднестровья. Об этом 29 января сообщила пресс-служба прокуратуры страны.
По данным следствия, подросток причинил боль и страдания 32 ежам, которые погибли от жестокого обращения с ними со стороны обвиняемого. Отмечается, что подросток причинил окружающей среде Приднестровья материальный ущерб на общую сумму более 500 тысяч российских рублей.
Уголовное дело было направлено в Тираспольский городской суд для рассмотрения по существу.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Челябинске 33-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о жестоком обращении с животными. Было установлено, что в результате действий мужчины потеряла зрение собака.