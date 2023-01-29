Анкара, 29 января, 2023, 22:23 — ИА Регнум. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган утверждает, что его отношения с президентом России Владимиром Путиным основаны на честности друг перед другом. Об этом глава Турции заявил 29 января в ходе встречи с молодежью в городе Биледжике.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Кроме того, он подчеркнул, что взаимодействие Анкары и Москвы основывается на «взаимном уважении и доверии».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в рамках которого подтвердили настрой на сотрудничество. Они отметили, что одним из приоритетов взаимодействия двух стран являются поставки российского газа.