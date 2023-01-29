Москва, 29 января, 2023, 20:24 — ИА Регнум. В МИД РФ считают, что власти Израиля и Палестины должны удержать ситуацию в регионе под контролем и не допустить эскалации напряженности. Такое мнение высказал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Сергей Гунеев/РИА Новости Сергей Лавров

Он провел телефонные переговоры с лидерами Израиля и Палестины Эли Коэном и Риядом аль-Малики, по итогам которых МИД распространил 29 января заявление. В нем, в частности, говорится о том, что «Лавров призвал израильских и палестинских партнеров проявлять максимальную ответственность и воздерживаться от любых действий, способных спровоцировать дальнейшую деградацию обстановки».

Отмечено также, что в России озабочены новыми актами насилия, произошедшими в зоне палестино-израильского конфликта, в связи с чем МИД предостерегает от вооруженного противостояния, которое может привести к новым жертвам и разрушениям.

Напомним, ранее к поиску мира на Святой земле призвал правительства Израиля и Палестины папа Римский Франциск.

Как сообщалось ранее, новый виток противостояния между Израилем и Палестиной произошел после совершенного 27 января теракта у синагоги в Восточном Иерусалиме, когда террорист расстрелял семерых прихожан и ранил еще 14 человек.