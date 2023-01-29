В США назвали новый повод принять закон о реформе полиции
Новая смерть чернокожего в США должна стать поводом, чтобы принять «закон Флойда» — адвокат
Вашингтон, 29 января, 2023, 20:26 — ИА Регнум. Гибель в Мемфисе (штат Теннеси, США) чернокожего Тайра Николса во время задержания нужно использовать для продвижения закона о реформе полиции, разработанного после смерти Джорджа Флойда. Об этом 29 января заявил на телеканале CNN представляющий семью Николса адвокат Бен Крамп.
«Позор нам, если мы не используем его трагическую смерть, чтобы, наконец, принять закон Джорджа Флойда о правосудии в полиции», — сказал Крамп.
По его словам, мать Николса надеется на то, что смерть её сына может привести к «большому благу».
Напомним, проект закона о реформе полиции в США, названный «законом Флойда», был принят палатой представителей, но провалился после голосования в Сенате в сентябре 2021 года. Реформа предполагает создание базы запрещенных приёмов при задержании, упрощение процесса подачи иска в отношении полицейских за превышение полномочий и т.п.