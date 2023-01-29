Вашингтон, 29 января, 2023, 20:26 — ИА Регнум. Гибель в Мемфисе (штат Теннеси, США) чернокожего Тайра Николса во время задержания нужно использовать для продвижения закона о реформе полиции, разработанного после смерти Джорджа Флойда. Об этом 29 января заявил на телеканале CNN представляющий семью Николса адвокат Бен Крамп.

PETER FOLEY/EPA/ТАСС Акция протеста в Нью-Йорке из-за гибели афроамериканца Тайра Николса после задержания полицейскими

«Позор нам, если мы не используем его трагическую смерть, чтобы, наконец, принять закон Джорджа Флойда о правосудии в полиции», — сказал Крамп.

По его словам, мать Николса надеется на то, что смерть её сына может привести к «большому благу».

Напомним, проект закона о реформе полиции в США, названный «законом Флойда», был принят палатой представителей, но провалился после голосования в Сенате в сентябре 2021 года. Реформа предполагает создание базы запрещенных приёмов при задержании, упрощение процесса подачи иска в отношении полицейских за превышение полномочий и т.п.