Вена, 29 января, 2023, 19:57 — ИА Регнум. Выступающая за снятие антироссийский санкций правая Австрийская партия свободы (FPÖ) стала второй на выборах в парламент Нижней Австрии, сообщает телеканал ORF.

IMAGO/Martin Juen/Global Look Press Герберт Кикль — лидер Австрийской партии свободы

Предварительно, партия занимает второе место, набрав 25,4% голосов. Лидирует на выборах правящая Австрийская народная партия (ÖVP). У неё 39,7% голосов.

Уточняется, что для Австрийской народной партии (ÖVP) это исторически худший результат в регионе. Партия теряет 9,9% голосов, если сравнивать с результатами предыдущих выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в Вене прошел митинг в поддержку снятия санкций с России. Участники акции протеста держали в руках плакаты с надписями: «Верните миллиардные сверхдоходы нам», «Снизить цены на свет и газ», «За нейтралитет».