Париж, 29 января, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Во Франции из-за роста цен на коммунальные услуги жителям приходится экономить на горячей воде. В ряде семей уже привыкли к прохладному душу. Об этом рассказал телеканал France 3 в своем материале о жителях ЖК Amouroux в Тулузе.

Kimon Berlin Тулуза. Франция

Так, по данным одного из жильцов дома, цены на коммуналку подскочили втрое. Счета выросли со 140 до 400 евро в месяц при зарплате 1100 евро, пожаловалась мать семейства. По её словам, она приучает даже детей мыться быстро и прохладной водой.

Как передает телеканал, в управляющей компании рассчитывают на пересмотр договора с поставщиком после снижения рыночных цен. При этом тем, кто оказался в тяжелой ситуации, планируют оказать помощь.