Ереван, 29 января, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Каир готов выступить посредником в мирном урегулировании между Ереваном и Баку. Об этом 29 января заявил журналистам президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе визита в Армению.

Иван Шилов ИА REGNUM Карабахский конфликт

Он выступил на совместной пресс-конференции с президентом Армении Ваагном Хачатуряном после переговоров и отметил, что Египет является нейтральной стороной в армяно-азербайджанском конфликте, потому может способствовать переговорам.

«Если вы принимаете наше посредничество и хотели бы, чтобы мы посредничали или взяли на себя такую роль, то мы готовы», — сказал египетский президент.

Напомним, ас-Сиси прибыл в Ереван 28 января сразу после визита в Баку. Это первый визит президента Египта в Армению.