Каир готов быть посредником в переговорах Еревана и Баку — президент Египта
Президент Египта предложил помощь в мирном урегулировании армяно-азербайджанского конфликта
Ереван, 29 января, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Каир готов выступить посредником в мирном урегулировании между Ереваном и Баку. Об этом 29 января заявил журналистам президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе визита в Армению.
Иван Шилов ИА REGNUM
Карабахский конфликт
Он выступил на совместной пресс-конференции с президентом Армении Ваагном Хачатуряном после переговоров и отметил, что Египет является нейтральной стороной в армяно-азербайджанском конфликте, потому может способствовать переговорам.
«Если вы принимаете наше посредничество и хотели бы, чтобы мы посредничали или взяли на себя такую роль, то мы готовы», — сказал египетский президент.
Напомним, ас-Сиси прибыл в Ереван 28 января сразу после визита в Баку. Это первый визит президента Египта в Армению.