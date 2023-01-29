Донецк, 29 января, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины (ВФУ) обстреляли несколько районов Донецка и Яковлевку. Об этом 29 января сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Сергей Аверин/РИА Новости Указатель временного убежища в Донецке

Отмечается, что обстрел Петровского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 14:40 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено шесть снарядов натовского калибра 155 мм.

Также указывается, что в 14:50 ВСУ выпустили три снаряда калибра 155 мм по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с требованием призвать Киев к соблюдению Женевской конвенции обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека и в Международный комитет Красного Креста (МККК) на фоне обстрела ВСУ больницы в Новоайдаре ЛНР уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.