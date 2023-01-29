Москва, 29 января, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Реакция со стороны Запада на умышленный обстрел со стороны ВСУ больницы в Новоайдаре Луганской Народной Республики чётко указывает на двойные стандарты в отношении к России и Украине. Об этом 29 января заявили в Министерстве иностранных дел России.

Максим Захаров/РИА Новости Здание районной больницы в Новоайдаре после удара ВСУ

Читайте также: Минобороны РФ сообщило о жертвах удара ВСУ по больнице в Новоайдаре

«Страны Запада вместе с Киевом устраивали истерики в связи с провокационными инсценировками «преступлений» российской армии в Буче и Ирпене, которых на самом деле не было, но упорно не замечают вопиющие варварские действия нацистского киевского режима, убивающего мирных людей из американского, британского, французского и германского оружия», ― говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в телеграм-канале.

Также в МИД назвали преднамеренный обстрел «действующих гражданских медучреждений и целенаправленное убийство мирных граждан» «тяжкими военными преступлениями киевского режима и его западных хозяев».

Ранее по теме: Глава СК поручил возбудить дело после удара ВСУ по больнице в Новоайдаре

Дипломаты уверены, что отсутствие реакции со стороны США и других стран НАТО на «это очередное чудовищное растаптывание Киевом международного гуманитарного права» ещё раз подтверждает их прямую вовлечённость в конфликт и причастность к совершаемым преступлениям. В заявлении МИД также отмечено, организаторы и исполнители «криминального беспредела» понесут неотвратимое наказание.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января ВСУ нанесли намеренный ракетный удар по зданию больницы в посёлке городского типа Новоайдар Луганской Народной Республики. По медучреждению били реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США. В результате 14 человек погибли, 24 пациента больницы и медицинский персонал получили ранения различной степени тяжести.