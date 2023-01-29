Херсон, 29 января, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Склад боеприпасов ВСУ уничтожен в ходе спецоперации в районе села Чернобаевка Херсонской области, сообщил 29 января представитель экстренных служб региона.

Министерство обороны РФ/РИА Новости Самоходная артиллерийская установка «Мста-СМ2»

Артиллерийский удар по объекту ВСУ был нанесён накануне, 28 января. В результате были убиты восемь украинских боевиков, ещё четверо получили ранения. Также ликвидированы три единицы автомобильной техники.

«В районе населённого пункта Надднепрянское уничтожена РЛС AN TPQ 36, потери: трое погибших и двое раненых», — цитирует представителя экстренных служб ТАСС.