Берлин, 29 января, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Германии нельзя действовать в одиночку и нужно тесно координировать деятельность с партнёрами, а с США — в первую очередь. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Tagesspiegel, опубликованном 29 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Гарант безопасности

Он прокомментировал затягивание Берлином согласования поставки киевскому режиму танков Leopard 2 до тех пор, пока в США не согласились поставить 31танк Abrams.

«Для безопасности Европы очень важно, чтобы мы чётко координировали свои действия с США. <…> Без Соединённых Штатов безопасность в Европе было бы трудно гарантировать», — сказал Шольц.

Напомним, президент США Джо Байден после того, как объявил о решении поставить танки на Украину, подчеркнул, что Германия не оказывала не него давления.