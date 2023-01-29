Грузия, 29 января, 2023, 12:48 — ИА Регнум. На горнолыжном курорте Гудаури (край Мцхета-Мтианети, Грузия), расположенном возле границы с Россией, на акцию протеста вышли парапланеристы, требуя отменить запрет на полёты на парапланах. Об этом 29 января сообщает телеканал «Пирвели».

Автор: Евгений Филиппов. РИА Новости Горнолыжный курорт Гудаури в Грузии

По данным журналистов, в акции участвуют тысячи человек. Они возмущены тем, что минтранс Грузии не разрешает полёты с 30 июля 2022 года после крушения параплана до выяснения причин трагедии.

Парапланеристы отмечают, что катание туристов было единственным их источником дохода во время сезона. Они заявляют, что будут перекрывать лыжные трассы и не подпускать туристов к канатным дорогам.

Напомним, 30 июля 2022 года в Гудаури произошло крушение тандема на параплане. Инструктор тогда выжил и выписался из больницы через несколько дней, а турист погиб. Кроме того, отправленный для их спасения вертолёт разбился. Все восемь человек, которые были на борту, погибли.