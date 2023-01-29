Москва, 29 января, 2023, 12:10 — ИА Регнум. Латвия должна молиться на Россию и желать мира, считает глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 29 января.

Duma.gov.ru Олег Морозов

«Латыши должны молится на Москву, желать мира и просить Господа, чтобы мы не рассердились», — убежден Морозов.

Так парламентарий отреагировал на заявление президента Латвии Эгилса Левитса о том, что скорое появление на Украине танков Leopard-2 является «единственным способом защитить Европу».

Глава государства также отметил, что не опасается возможности ядерной войны в центре Европы, поскольку «у нас нет ядерного оружия, оно есть у США, и Байден уже предупредил, что применение Россией ядерного оружия будет катастрофой для России».

«Поразительный дебил! Он искренне полагает, что, начнись ядерная война, его не зацепит! А уничтожат только Россию! Если представить, что кто-то уцелеет в такой войне, то прежде всего страны с большой территорией. А вот для Латвии это точно конец истории», — отметил парламентарий.

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что конфликт на Украине может приобрести ядерное измерение после западных поставок техники киевскому режиму.

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