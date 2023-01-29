Москва, 29 января, 2023, 10:42 — ИА Регнум. Минтранс РФ сообщил о временном закрытии движения по Крымскому мосту 31 января в связи с ремонтно-восстановительными работами. Об этом ведомство рассказало 29 января в телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

Уточняется, что движение ограничат на автоподходах к Крымскому мосту 30 января в 23:00. Полное закрытие автодорожной части моста планируют осуществить 31 января на период с 00:00 до 12:00 мск.

В Минтрансе водителей попросили планировать поездки заранее и следить за поступающей информацией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту завершили установку третьего пролета на левой стороне автомобильной части.