Тегеран, 29 января, 2023, 10:37 — ИА Регнум. Число пострадавших в результате землетрясения в Западном Азербайджане в Иране возросло до 664 человек. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщает агентство IRNA со ссылкой на губернатора провинции.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Ранее сообщалось, что в результате подземных толчков магнитудой 5,9 погибли два человека, а также был нанесен ущерб двум крупным городам. Изначально количество пострадавших оценивалось в 300 человек.

В середине месяца, 15 января, в Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7. Эпицентр подземных толчков находился в 29 километрах от города Элязыг.