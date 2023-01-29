Москва, 29 января, 2023, 09:56 — ИА Регнум. Все действия США на Украине говорят о прямом участии Вашингтона в боевых действиях и страхе потерять свою колонию, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Хозяин и саттелит

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Киев просил у Вашингтона 180 самолётов-истребителей F-16. Кроме того, американский журнал Newsweek со ссылкой на источники сообщил, что власти США продолжают поддерживать Киев из-за запасов титана, которыми владеет Украина.

По словам Володина, в результате государственного переворота, который произошел 9 лет назад, власть в Киеве перешла под внешнее управление США и «был установлен марионеточный нацистский режим».

«Для удержания на Украине своего влияния Вашингтон вместе с киевским режимом лишили людей политических прав и свобод, уничтожили оппозицию: закрыли неугодные СМИ, запретили политические партии, устроили гонения на церковь. Об украинском народе никто не думал. Страну разграбили. США всегда так поступали со своими колониями», — отметил Володин в своем телеграм-канале.

Спикер Госдумы считает, что на сегодняшний день Украина является полигоном Вашингтона и НАТО для испытания своего оружия и обкатки новых способов ведения войны.

«С потерями они не считаются: украинцы используются как расходный материал. Там находятся американские инструкторы, наёмники. Для спасения киевского режима начали поставлять тяжёлые вооружения. Всё это говорит о прямом участии Вашингтона в боевых действиях, страхе потерять свою колонию», — добавил парламентарий.

Специальная военная операция стала освободительной для граждан Украины и славянских земель от американских колонизаторов, подчеркнул Володин.

«Янки, вон с Украины!» — заключил он.