Стокгольм, 29 января, 2023, 09:32 — ИА Регнум. Процесс вступления в Североатлантический альянс (НАТО) временно прерван властями Швеции на фоне акций с сожжением Корана. Об этом 29 января заявил шведский министр иностранных дел Тобиас Билльстрем в интервью газете Expressen.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция и НАТО

«События последних нескольких недель временно приостановили процесс (вступления Швеции в альянс — прим. ред.)», — сказал он.

Также Билльстрем указал, что Стокгольм рассчитывает на то, что власти Швеции смогут договориться с Турцией по этому вопросу на саммите глав МИД стран НАТО, который должен пройти в Вильнюсе в июле 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января бывший шведский премьер-министр Магдалена Андерссон заявила, что властям Швеции необходимо осуществлять тесные контакты с осудившими их на фоне акций с сожжением Корана в стране мусульманскими государствами.