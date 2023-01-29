Вашингтон, 29 января, 2023, 09:17 — ИА Регнум. Политолог Владимир Брутер в беседе с РИА Новости в воскресенье, 29 января, заявил, что ожидает в ближайшее время очередного падения рейтинга президент Соединенных Штатов Америки Джо Байдена.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По мнению эксперта, это будет вызвано протестами, которые возникают на фоне убийства афроамериканца Тайра Николса полицейскими в Мемфисе (штат Теннесси). К примеру, в пятницу, 27 января, в Нью-Йорке прошло шествие, на котором протестующие призывали «остановить полицейский террор».

Напомним, инцидент с задержанием афроамериканца состоялся 7 января. После того как полицейские остановили мужчину за нарушение правил дорожного движения, Николс предпринял попытку сбежать, что привело к избиению со стороны полицейских. Спустя три дня Тайр Николс скончался в больнице от полученных в ходе «применения сил со стороны правоохранителей» травм.