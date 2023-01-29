Политолог Брутер предсказал очередное падение рейтинга Джо Байдена
Вашингтон, 29 января, 2023, 09:17 — ИА Регнум. Политолог Владимир Брутер в беседе с РИА Новости в воскресенье, 29 января, заявил, что ожидает в ближайшее время очередного падения рейтинга президент Соединенных Штатов Америки Джо Байдена.
По мнению эксперта, это будет вызвано протестами, которые возникают на фоне убийства афроамериканца Тайра Николса полицейскими в Мемфисе (штат Теннесси). К примеру, в пятницу, 27 января, в Нью-Йорке прошло шествие, на котором протестующие призывали «остановить полицейский террор».
Напомним, инцидент с задержанием афроамериканца состоялся 7 января. После того как полицейские остановили мужчину за нарушение правил дорожного движения, Николс предпринял попытку сбежать, что привело к избиению со стороны полицейских. Спустя три дня Тайр Николс скончался в больнице от полученных в ходе «применения сил со стороны правоохранителей» травм.