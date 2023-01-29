Москва, 29 января, 2023, 09:01 — ИА Регнум. Письмо министру финансов Соединённых Штатов Джанет Йеллен, в котором содержится просьба открыть в этой стране филиал российской частной военной компании (ЧВК) «Группа Вагнера», направил бизнесмен и основатель названной ЧВК Евгений Пригожин. Послание 29 января обнародовала пресс-служба Пригожина.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

«Уважаемая госпожа Джанет Йеллен! ЧВК «Вагнер» просит вашего согласования для открытия филиала нашей организации на территории США для улучшения взаимодействия с министерством финансов США», — указывается в письме.

Отметим, 26 января минфин США объявил «Группу Вагнера» якобы транснациональной криминальной организацией, а американские власти обвинили ЧВК в якобы дестабилизирующей деятельности в нескольких странах Африки и на территории Украины.

При этом 24 января Пригожин, комментируя такие планы Вашингтона, потребовал от властей США обосновать такие утверждения и подчеркнул, что ЧВК во всех странах действовала на стороне власти и коренного населения.