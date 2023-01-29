Москва, 29 января, 2023, 08:51 — ИА Регнум. Заявления властей США на тему того, что поставки странами Запада танков киевскому режиму якобы не являются эскалацией, — это отрицание очевидного. Об этом 29 января заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

Как отметил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ, отправка Вашингтоном Киеву батальона является «крайне деструктивным шагом», и в том числе с точки зрения «попытки реализовать выраженный эскалационный сценарий на Украине».

«Парадоксальным образом американские официальные лица утверждают, что поставки более широкой номенклатуры все более современных систем, в том числе тяжелых систем, на Украину, — это не эскалация», — сказал он.

Также Рябков отметил, что на протяжении последнего времени в заявлениях представителей США и НАТО слышно большое количество прямых цитат из романа-антиутопии Джорджа Оруэлла «1984»: «Мир — это война», что, по его словам, является сутью содержания, произносимого ежедневно на Западе с высоких трибун и в высоких кабинетах.

«Так и сейчас после решения по направлению танков Abrams в значительном количестве начинаются рассуждения о том, что это не эскалация. Отрицание очевидного», — пояснил российский дипломат.

«Американцы пошли на этот шаг, чтобы опять подровнять общенатовскую шеренгу, свой строй, провести расчет «на первый, второй», — также добавил он.

При этом Рябков подчеркнул, что такого рода политика проводится на глазах у остального мирового сообщества, у которого, по его мнению, растёт обеспокоенность по поводу того, «куда толкает мир эта западная группа безответственных, если не сказать потерявших разум политиков или политиканов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина сильно нуждается в поставках дальнобойных снарядов, особенно в ракетах ATACMS.