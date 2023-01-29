Стамбул, Турция, 29 января, 2023, 08:44 — ИА Регнум. В Турции в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса погибли четыре человека, еще 24 получили травмы. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщил телеканал TRT.

Сергей Бобылев/ТАСС Турция

По информации источника, инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье в провинции Кайсери на пути следования из города Малатьи в Стамбул. Отмечается, что состояние всех 24 госпитализированных оценивается как тяжелое.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что 25 челок погибли в результате падения с обрыва автобуса в провинции Талара, расположенной в северо-западной части Перу.