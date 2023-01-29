Москва, 29 января, 2023, 08:38 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту обстрела вооружёнными формированиями Украины больницы в Новоайдаре Луганской Народной Республики (ЛНР), в результате чего погибли не менее 14 человек и ещё 24 получили ранения, поручил возбудить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом 29 января сообщает пресс-служба СК РФ.

Максим Захаров/РИА Новости Сотрудники экстренных служб разбирают завалы у здания районной больницы в Новоайдаре

«Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям возбудить уголовное дело по факту гибели людей в результате удара ВСУ по зданию районной больницы в ЛНР», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что председатель СК России дал поручение совместно с оперативными службами и военными выяснить все обстоятельства произошедшего и установить всех причастных к этому обстрелу военных киевского режима.

Как передавало ИА REGNUM, 28 января вечером Минобороны РФ сообщило, что в посёлке городского типа Новоайдар Луганской Народной Республики в результате ракетного удара со стороны ВСУ было повреждено здание районной больницы, в результате чего 14 человек погибли и ещё 24 получили ранения.