Донецк, 29 января, 2023, 08:22 — ИА Регнум. Село Благодатное в ДНР освобождено 29 января от ВСУ, сообщается в телеграм-канале главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

РИА Новости Боец ЧВК «Вагнер»

«Подразделения ЧВК «Вагнер» взяли Благодатное, — говорится в сообщении. — Благодатное под нашим контролем».

Также в телеграм-канале опубликована аудиозапись сообщения командира штурмового подразделения, вышедшего на южные окраины села. Под звуки стрельбы командира говорит: «Благодатное под нашим контролем!»

По данным телеграм-каналов, два танковых взвода ВСУ покинули позиции в Благодатном, они отказались выполнять боевые задачи. В селе идёт зачистка. Вагнеровцы подошли к селу Сакко и Ванцетти.

Напомним, Благодатное находится на западе от недавно освобождённого от ВСУ Соледара.