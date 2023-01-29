Бирмингем, Великобритания, 29 января, 2023, 07:29 — ИА Регнум. Расисткой назвали украинскую беженку и потребовали выслать её из страны жители Великобритании после сюжета на телеканале Channel 4. Свои мнения британцы выразили в комментариях к видеоистории в социальной сети.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Великобритания

Жительница Бирмингема, приютившая у себя украинскую беженку с сыном в рамках программы «Дома для Украины», была шокирована её заявлением о том, что ей дискомфортно проживать в районе, где такое большое количество людей разного цвета кожи, разной веры, и особенно мусульман. В результате хозяйка дома и её украинская гостья пришли к решению разорвать соглашение о проживании.

Британцы были возмущены поведением беженки, покинувшей страну, где идут боевые действия, и при этом «имеющей наглость» жаловаться. Многие комментаторы предлагали отправить украинку домой, саркастично отметив, что на Украине мусульман значительно меньше, а следовательно, женщина «будет в большей безопасности».

«Посмотрите, насколько они закоренелые расисты, иногда раньше эти люди разыгрывали карту жертвы, теперь показали себя во всей красе», — подвёл итог обсуждению один из пользователей соцсети.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что поселившаяся у британки беженка шокировала приютившую её семью своим неприятием людей разных культур. У украинской беженки вызывали недовольство люди другого цвета кожи и другой веры, нежели у неё. Особенно много претензий у украинки было к мусульманам.