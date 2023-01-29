Мехико, 29 января, 2023, 04:19 — ИА Регнум. Первое в этом году нападение акулы, приведшее к смертельному исходу, было зарегистрировано в Мексике, сообщает 28 января телеканал Fox News.

Белая акула

Мексиканец Мануэль Лопес нырял в Калифорнийском заливе за моллюсками, когда на глубине в 15 метров на него внезапно напала гигантская белая акула, имевшая длину почти в шесть метров. Как заявили два других ныряльщика, ставших свидетелями трагедии, акула сначала схватила Лопеса за оба плеча, а потом откусила ему голову.

Власти сообщили, что дайверы заранее были предупреждены об увеличении присутствия акул в этом районе, и поэтому большинство дайверов в воду в эти дни не заходило.

Однако нехватка морепродуктов в стране вызвала на них повышенный спрос, что вынуждает ныряльщиков рисковать жизнь и совершать погружения.