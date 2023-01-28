Лима, 29 января, 2023, 01:19 — ИА Регнум. По меньшей мере 25 человек погибли в результате падения автобуса в провинции Талара на северо-западе Перу, передает радиостанция RPP со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Власти региона пока не подтвердили информацию, распространенную журналистами. В автобусе на момент происшествия находились 60 человек.

По предварительной версии, причиной ДТП стали действия водителя, который не справился с управлением в темное время суток. Полиция начала расследование происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 28 января на трассе в турецкой провинции Нигде перевернулся микроавтобус с иностранными туристами. В результате случившегося один человек погиб и еще двадцать семь пострадали. Кроме того, в этом же регионе другой автобус врезался в столб. Пострадали 14 человек, в том числе 12 туристов.