Вашингтон, 29 января, 2023, 00:25 — ИА Регнум. «Секретным оружием» президента США Джозефа Байдена может стать его супруга Джилл Байден на предстоящих выборах американского лидера в 2024 году. Об этом 28 января сообщает Bloomberg.

(сс) The White House Первая леди США Джилл Байден

Поясняется, что команда президента США может рассматривать первую леди как «секретное оружие», так как Джилл Байден может обращаться от своего имени и от имени супруга к женской аудитории как учитель, мать, мачеха и бабушка. Её рассматривают как личность, значительно меньше поляризующую общество, чем две предыдущие первые леди — Мелания Трамп и Мишель Обама.

В стенах Белого дома Джилл Байден воспринимают как самое близкое к президенту доверенное лицо. Она обменивается с американским лидером информацией из реального мира, так как находится в тесном контакте со своими студентами.

Кроме того, Джилл Байден поддерживает выдвижение своего супруга на новый президентский срок, о чём сообщают многие источники. При этом супруга Байдена до сих пор остаётся человеком, неизвестным для многих американцев, несмотря на то, что уже прошла половина президентского срока.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден может заявить о своём выдвижении на новый срок в феврале и в апреле уже официально начать избирательную кампанию.