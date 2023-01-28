Стокгольм, 28 января, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Реакцией на сожжение у здания генконсульства Стокгольма в Стамбуле флага Швеции стало высказывание генерального секретаря шведской Демократической партии Рихарда Йомсхофа о необходимости сжечь сотню экземпляров Корана. Комментируя свое высказывание, он заявил, что «свобода слова важнее, чем заявка Швеции в НАТО».

Patrik Ã–Sterberg / Ibl Bildbyr. ZUMAPRESS.com / globallookpress Генеральный секретарь шведской Демократической партии Рихард Йомсхоф

Напомним, 21 января у здания посольства Турции в Стокгольме датско-шведский правый экстремист Расмус Палудан сжег экземпляр Корана в ходе акции протеста против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, выступающего против вступления Швеции в НАТО.

В ответ на эту провокацию в Турции был сожжен флаг Швеции. На что премьер-министр этой страны Ульф Кристерссон заявил, что реакция Турции в ответ на сожжение Корана у посольства в Стокгольме была оправданной.

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Акции, участники которых жгли экземпляры Корана, прошли также в Дании. После этого глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с обличением их участников в религиозном экстремизме. Он отметил, что сатанисты посягают на святое для всех мусульман и делается это из-за конфликта на Украине, поэтому для всех верующих в России это священная война.

Кадыров заявил, что «Европа разжигает религиозную вражду намеренно», чтобы «подтолкнуть мусульман защитить Священное Писание любой ценой и затем обвинить их в преступлении».