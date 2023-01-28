Кейптаун, 28 января, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Власти ЮАР могли бы, пользуясь дружественными отношениями с Россией, повлиять на неё в вопросе прекращения спецоперации на Украине. Такое мнение высказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции в Претории, передает TV5 Monde.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент ЮАР Сирил Рамафоса

Как отметил Боррель, в Евросоюзе не требуют от Африки выбирать чью-то сторону в конфликте на Украине. Всего лишь нужно, пользуясь хорошими отношениями с Россией, убедить её прекратить спецоперацию.

В ходе встречи в Претории глава дипломатии ЕС также высказал свое недовольство предстоящими морскими учениями между ЮАР, Китаем и Россией. В ответ на это министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор выступила в защиту совместных учений, заявив, что каждая страна проводит учения со своими «друзьями».

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров с 23 января находится в поездке по странам Африки. Она началась с посещения ЮАР, где состоялась встреча с его южноафриканской коллегой Наледи Пандор.

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