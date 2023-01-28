Прага, 28 января, 2023, 16:56 — ИА Регнум. В Чехии при подсчете голосов избирателей определился лидер. По предварительным данным, им стал отставной генерал, бывший председатель военного комитета НАТО Петр Павел. По предварительным данным, после подсчета 5,88% голосов избирателей он набрал 53%. Об этом сообщило 28 января информационное агентство CTK.

Дарья Драй ИА REGNUM Опущенный бюллетень

У второго кандидата экс-премьера Чехии, миллиардера Андрея Бабиша 46,98% избирателей.

Ранее сообщалось, что в Чехии 28 января состоялись президентские выборы. Их итоги будут известны в этот же день вечером. Официальные результаты выборов объявит 29 января ЦИК.

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