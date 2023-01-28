Прага, 28 января, 2023, 16:42 — ИА Регнум. В Чехии завершились президентские выборы. К избирательным урнам для совершения волеизъявления пришли свыше 60% избирателей. В настоящее время начался подсчет голосов, передает 28 января Чешское ТВ. Никаких серьезных инцидентов в ходе избирательного процесса зафиксировано не было, сообщили в полиции.

MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС Избирательный участок в Чехии

Напомним, жители Чехии сегодня голосовали за двух кандидатов, определившихся в ходе первого тура выборов 13–14 января. Один из них — генерал армии в запасе, экс-глава военного комитета НАТО 61-летний Петр Павел, второй — экс-премьер, долларовый миллиардер 68-летний Андрей Бабиш. Для победы необходимо набрать большинство голосов избирателей.

Итоги выборов объявят 28 января вечером, а официально их огласит 29 января утром Центральная избирательная комиссия.